20.000 Euro Sachschaden: Fahrer kollidiert in geparkte Autos und flüchtet

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Sonntag mit voller Wucht in einen geparkten Toyota gestoßen ist, entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Der Fahrer flüchtete sofort von der Unfallstelle, weswegen die Polizei nun Augenzeugenberichte entgegennimmt.

Der Unbekannte befuhr um 19.10 Uhr die Tulpenstraße in Richtung Zaystraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links in die Straße abbiegen, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Als er vermutlich wegen der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verlor, kollidierte er in einen geparkten Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde weiterhin der hinter dem Toyota geparkte BMW beschädigt. So entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Zeugen gesucht

Der Autofahrer flüchtete daraufhin sofort von der Unfallstelle in Richtung Steinmauern. Einige Zeugen beobachteten zwar das Szenario, konnten aber keine Angaben zum Kennzeichen des Flüchtigen machen. So beschrieben sie, dass das Auto vermutlich dunkel oder silbern ist. Im Frontbereich sowie an der rechten Fahrzeugseite müsste der Wagen außerdem stark beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Auto geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 in Verbindung zu setzen.