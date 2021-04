23-Jähriger ist ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen in Rastatt unterwegs

Bei einer Kontrolle haben Polizeibeamte am Sonntagabend in Rastatt einen 23-jährigen Autofahrer kontrolliert, der ohne Führerschein, mit falschem Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Die Polizeikontrolle am Sonntagabend endete damit für den 23-Jährigen mit mehreren Anzeigen. Laut Angaben der Polizei rückte das Pannenfahrzeug nahe der Tunnelkreuzung in Fahrtrichtung Murgtal gegen 18.30 Uhr in den Fokus der Beamten. Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Weiterhin handelte es sich nach ersten Erkenntnissen bei den an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen um falsche, entstempelte Kennzeichen. Außerdem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv auf mehrere Substanzen. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten den Autofahrer nun mehrere Anzeigen.