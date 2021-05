24-Jähriger sammelt zahlreiche Anzeigen in Rastatt

Mit einer mutmaßlichen Bedrohung hat ein junger Mann am Mittochabend die Rastatter Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Wie die Behörde mitteiltet, beging er in der Folge eine Reihe von weiteren Straftaten.

Der 24-jährige Beschuldigte hatte am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in der Bahnhofsstraße in Rastatt einen Mann beledigt und bedroht, das belegen Zeugenaussagen.

Die Polizei gab an, dass er in der darauffolgenden Polizeikontrolle in der Steinmetzstraße gegenüber der Beamten ebenfalls Beldigungen und Bedrohungen aussprach.

Im Rahmen der Ingewahrsamnahme des Mannes und einer durchgeführten Blutentnahme auf dem Polizeirevier bespuckte der 24-Jährige zwei Polizeibeamte und beleidigte diese fortwährend.

Da die Beamten im Besitz des Mannes auch Munition fanden, erwartet ihn nun auch eine Anzeige wegen des Vergehens gegen das Waffengesetz.

Weiterhin wurden Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.