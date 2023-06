Draußen spielt Musik, betätigen sich kleine Kinder auf einer Hüpfburg und spielen Tischfußball. Die Büroräume im Inneren sind gerade verwaist.

Cosimo Ancora, Prüfstellenleiter im TÜV-Service Center Rastatt, zieht dort aus einer Schublade einen Kalender hervor. Er beinhaltet durchweg hochwertige Aufnahmen von Oldtimer-Modellen: „Jedes Fahrzeug aus diesem Kalender gehört einem TÜV-Mitarbeiter“, sagt Ancora mit sichtlichem Stolz.

Zugleich verrät er damit eine Charakteristik der TÜV-Prüfstelle, die an diesem Tag mit einem launigen Fest ihr 25-jähriges Bestehen in Rastatt feiert: „Jeder unserer 19 Mitarbeiter hier liebt das Autofahren und sein Fahrzeug. Sie alle haben gewissermaßen ihr Hobby zum Beruf gemacht.“

Rastatter TÜV-Center prüft 25.000 Fahrzeuge pro Jahr

Rund 25.000 Fahrzeuge pro Jahr werden durch das Rastatter Service-Center geprüft, entweder in den eigenen Räumlichkeiten oder in anderen Werkstätten. Und – was hat sich in diesem Vierteljahrhundert verändert? „Die Prüfungen sind elektrischer und die Dokumentation der Arbeit ist mehr geworden“, sagt Ancora. Die Messungen am Bremsenprüfstand etwa hätten damit an Genauigkeit gewonnen: „Die Software gibt exaktere Aufschlüsse über die Mängel“.

Das Thema Rost hat in früheren Jahren eine größere Rolle gespielt. Dietmar Ott, ehemaliger Prüfstellenleiter

Dietmar Ott, der zehn Jahre lang selbst als Prüfstellenleiter beim TÜV gearbeitet hat, nennt einen zentralen Unterschied im Blick auf die Mängel früher und heute: „Das Thema Rost hat in früheren Jahren eine größere Rolle gespielt. Mittlerweile kommen andere Materialien zum Einsatz und dadurch hat sich der Korrosionsschutz verbessert.“

Der Trend hin zu immer mehr Technik und zu Elektrofahrzeugen betreffe natürlich auch die Arbeit der TÜV-Prüfer: „Für jeden Mitarbeiter gibt es momentan fünf Fortbildungstage pro Jahr“, sagt Ott. Er verweist auch auf die immer wieder verschärften Vorschriften bei der Abgasuntersuchung – mit entsprechenden Veränderungen an den Prüfgeräten.

Verschärfte Vorschriften bei der Abgasuntersuchung

Und welche Mängel sind besonders oft zu beheben? Ancora braucht darüber gar nicht lange nachzudenken: „Die Einstellung der Lichter stimmt oft nicht, aber wir bringen das hier vor Ort in Ordnung“. Moderne Technik bedeute aber nicht weniger Mängel, erklärt Ott und verweist auf Elektronikfehler oder Verschleißteile, wie etwa die Bremsbeläge. Weil die Fahrzeuge insgesamt schneller fahren als früher und auch schwerer geworden sind, wachse dabei auch die Belastung für die Achsen.

Wenn es um das Thema Oldtimer geht, dann beginnen die Augen von Ancora und Ott fast zu leuchten. Klar müssten auch sie verkehrssicher sein. „Aber es sind Vorschriften anzuwenden, die im Baujahr des Fahrzeuges galten“, betont Ott.

Und das Verhältnis zu den Kunden? „Wir versuchen den Leuten immer, die Problematik zu erläutern und gut zu erklären“, sagt Ancora. Manche reagierten zwar uneinsichtig, weil eine Nachbesserung Kosten verursacht. „Aber viele Kunden sind auch froh, wenn wir die Mängel entdecken.“

Führerscheinprüfungen nicht leichter geworden

Neben der Prüfung der Fahrzeuge sind Mitarbeiter der Rastatter TÜV-Stelle auch bei Führerscheinprüfungen im Einsatz. „Leichter geworden ist die Prüfung nicht. Es gibt mehr Durchfaller, weil vielen der Führerschein vielleicht nicht mehr so wichtig ist wie früher“, mutmaßt Dietmar Ott aus seiner eigenen Erfahrung als Prüfer.

Wenn es um die Frage geht, ob sich Senioren ab einem bestimmten Alter einem Fahrtauglichkeits-Check unterziehen müssten, hält sich Ott allerdings bedeckt: „Es wäre schön, wenn die Leute so selbstkritisch wären, um selbst zu entscheiden, ob sie weiter Autofahren können.“

Florian Heitzmann, der zu dem Fest aus Bühlertal nach Rastatt gekommen ist, meint, dass „grundsätzlich jeder nach zehn bis 15 Jahren einen Auffrischungskurs machen sollte.“

Rolf Unser aus Muggensturm hält von einer gesetzlich geregelten Auffrischungsprüfung nichts. Er meint: „Der Nahverkehr als Alternative muss besser werden“. TÜV-Kundin Nicole Kraft aus Bietigheim ist indessen dafür, dass jeder alle fünf Jahre ab dem Rententalter eine Theorieprüfung ablegen müsste.

Geschwindigkeitsangleichung statt Tempolimit

Ein Tempolimit auf den Autobahnen würde Ancora im Übrigen nicht so gerne sehen: „Viel wichtiger wäre eine Geschwindigkeitsangleichung zwischen den schnelleren und langsameren Fahrzeugen“.

Céline Weingartner, Festbesucherin aus Bühlertal, meint: „Ein Tempolimit von 150 wäre richtig, 130 ist zu wenig.“ Nach Ansicht von Rolf Unser würde es schon helfen, die Kontrollen auf den Autobahnen zu verstärken. Mit Tempo 120 könnte sich Nicole Kraft anfreunden. Denn: „Es sind zu viele Raser unterwegs.“