26-Jähriger steht nach Kontrolle bei Rastatt unter Schleusungsverdacht

Einen mutmaßlichen Schleuser hat die Polizei auf der Bundesautobahn 5 an der Anschlussstelle Rastatt Nord festgestellt. Der 26-Jährige ist syrischer Staatsangehöriger.

Auf der Bundesautobahn 5 hat die Autobahnpolizei am Sonntag an der Anschlussstelle Rastatt Nord ein Fahrzeug kontrolliert, das mutmaßlich mit drei Personen syrischer Staatsangehörigkeit besetzt war. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich um einen Fall von Schleusung handelt, so die Polizei.

Der 26-jährige Fahrer konnte seine syrische Staatsangehörigkeit mit gültigen Ausweispapieren nachweisen. Die beiden Insassen im Alter von 41 und 22 Jahren konnten keine Dokumente vorweisen, gaben jedoch an, ebenfalls aus Syrien zu kommen. Außerdem seien sie auf der Ladefläche eines Lkw von der Türkei aus nach Baden-Württemberg gekommen und in Mannheim vom mutmaßlichen Schleuser aufgenommen worden.

Beide gaben zudem an, für die mutmaßliche Schleusung mehrere Tausend Euro bezahlt zu haben. Gegen den 26-jährigen Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet. Die beiden mutmaßlichen Geschleusten stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.