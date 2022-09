29-Jähriger bewirft Mann mit Stuhl in Rastatt

Ein 29-jähriger Mann hat in Rastatt am Mittwochmorgen einen Stuhl auf einen 56-jährigen Mann geschmissen. Der Mann befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Ausnahmezustand, teilte die Polizei mit.

Während einer Tagung in einer Behörde in der Straße „Am Schloßplatz“ hat der 29-Jährige den Saal betreten. Dort schmiss er den Stuhl auf den 56-Jährigen. Im Anschluss verließ er unter Begleitung mehrerer Mitarbeiter das Gebäude und entfernte sich in Richtung Schlossplatz.

Die Polizei konnte die Identität des Mannes schnell feststellen. Im Laufe der Ermittlungen ergab sich auch, dass der Mann zuvor Mitarbeiterinnen einer Fürsorgeeinrichtung bedroht haben soll. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.