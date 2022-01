29-Jähriger randaliert in Rastatt

Ein 29-Jähriger hat am Mittwochnachmittag an einer Gaststätte in Rastatt die Scheibe eines Speisekartenaushangs zerstört. Außerdem belästigte er Passanten.

Wie die Polizei mitteilte, randalierte der 29-Jährige am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an einer Gaststätte in der Straße „Am Schloßplatz“ in Rastatt. Er trat die Scheibe eines Speisekartenaushangs ein. Außerdem belästigte der alkoholisierte Mann Passanten im Bereich des Schlossparks.

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt erteilten dem 29-Jährigen einen Platzverweis. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.