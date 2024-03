32-Jähriger in Rastatt unter Drogen und mit 100 Gramm Cannabis erwischt

Ein 32-jähriger Autofahrer hat sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Donnerstagnachmittag in Rastatt ans Steuer gesetzt.

Nach Angaben der Polizei hielten Beamte den Mann an einer Kontrollstelle in der Karlsruher Straße gegen 13.15 Uhr an. Da mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens saß, wurde die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme angeordnet.

100 Gramm Cannabis festgestellt

Die Polizisten stellten im Fahrzeug mehrere Joints sowie 100 Gramm Cannabis in einem Rucksack fest. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.