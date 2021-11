Geständnis vor Gericht

35-Jähriger muss nach Missbrauch von zwei Patienten im Klinikum Rastatt in Haft

Ein Pfleger hat sich am Klinikum in Rastatt an zwei Männern vergangen. Der 35-Jährige gestand die Taten am Montag vor dem Amtsgericht. Dafür muss er ins Gefängnis. Die Opfer leiden bis heute.