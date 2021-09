36-jähriger Mann verschanzt sich mit Messern auf einem Baum in Rastatt

Auf Grund eines psychischen Ausnahmezustands hat sich ein Mann am Samstag auf einem Baum in Rastatt verschanzt. Dabei trug er mehrere Messer bei sich.

Ein 36-jähriger Mann hat sich am Samstag mit mehreren Messern auf einem Baum im „Hilberthof“ in Rastatt verschanzt. Der Mann stand unter einem psychischen Ausnahmezustand, so die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr kletterte der Mann mit den Messern auf den Baum. Zu dem Zeitpunkt war nicht klar ob von dem Mann eine Gefahr ausgeht, da gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Deshalb kamen mehrere Polizeistreifen und weitere Rettungskräfte zum Einsatzort.

Nachdem die Polizeibeamten mehreren Stunden auf den Mann einredeten kletterte er von dem Baum. Daraufhin nahm die Polizei ihn fest und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt (JVA) nach Offenburg.

Bei dem Einsatz kam es zu keinen Verletzungen und keiner Gefährdung von anderen Personen.