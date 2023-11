Tod auf der Flucht? Mann stirbt in Rastatt in Polizeigewahrsam

Am Montag ist ein Mann in Baden-Baden vorläufig festgenommen worden. Er starb kurz darauf beim Sturz aus dem Fenster einer Arztpraxis in Rastatt.

Ein Mann ist am Montag in Polizeigewahrsam bei einem Sturz aus dem Fenster einer Arztpraxis in Rastatt gestorben, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) am Freitag mitteilte.

Beamte hatten den 43-Jährigen zuvor in Baden-Baden vorläufig festgenommen – wegen des Verdachts, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben.

Festgenommener springt in Polizeigewahrsam in Rastatt aus Fenster und stirbt

Um seine Haftfähigkeit festzustellen, brachten die Polizisten den Festgenommenen in die Arztpraxis. Dort musste der 43-Jährige auf die Toilette.

Der Mann sprang aus dem Fenster der Toilette im zweiten Obergeschoss. Bei dem Sturz wurde der 43-Jährige so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb.

Ob der Mann flüchten oder Suizid begehen wollte, ist laut einem Sprecher des LKA Gegenstand der Ermittlungen. Nach seinen Angaben ist es üblich, dass Personen einen Arzt aufsuchen, bevor sie in Haft kommen.

Das Landeskriminalamt ermittelt in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Offenburg und den Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Karlsruhe.

Das gebietet nach Angaben des LKA-Sprechers die Neutralitätspflicht, da im Raum stehe, dass es vor dem tödlichen Sturz Versäumnisse seitens der Beamten gegeben haben könnte. So werde standardmäßig verfahren, ein Anfangsverdacht bestünde nicht.

Das Todesfallermittlungsverfahren wird bei der Karlsruher Staatsanwaltschaft geführt.