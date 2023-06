48-Jähriger läuft mit zwei Messern durch die Rastatter Bahnhofsstraße

Polizeibeamte haben am Montagmorgen einen 48-Jährigen in Rastatt verhaftet. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr einen 48-Jährigen in Rastatt vorläufig festgenommen. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und war mit zwei Messern in den Händen im Bereich der Bahnhofsstraße unterwegs.

Die Beamten sprachen den Mann an der Kreuzung Bahnhofstraße zur Straße „An der Ludwigsfeste“ an und forderten ihn zum Ablegen der Messer auf. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam und auf die Beamten zuging, kam es unter Einsatz von Pfefferspray zur vorläufigen Festnahme.

Hierbei wurde der 48 Jährige sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik eingeliefert.