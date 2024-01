Einen auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Friedrichsfeste" in Rastatt abgestellten Suzuki hat ein unbekanntes Fahrzeug am Donnerstagnachmittag touchiert. Die Polizei teilte mit, dass sich der Unfall zwischen 15 und 16.30 Uhr ereignete und der Verursacher Fahrerflucht beging. Er hinterließ so einen Sachschaden von 5.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich mit Hinweisen unter (0 72 22) 76 10 zu melden.