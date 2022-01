54-Jähriger durchschaut in Rastatt falschen Polizeibeamten

Mit dem Ziel, Zutritt zum Wohnhaus zu erlangen, hat ein Unbekannter in Rastatt sein Glück als falscher Polizeibeamter versucht. Sein vermeintliches Opfer fiel jedoch zu keinem Zeitpunkt auf das Schauspiel herein.

Ein 54-Jähriger hat am Dienstagabend in Rastatt Besuch von einem falschen Polizeibeamten bekommen. Wie die echte Polizei mitteilte, klingelte ein Unbekannter gegen 17.45 Uhr an der Wohnungstür des Mannes im Friedrichring.

Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass er im Besitz einer Videoaufzeichnung sei, welche den 54-Jährigen bei einem Diebstahl in einem Discounter zeige.

Der Mittfünfziger zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und weigerte sich beharrlich, die Tür zu öffnen. Dies ärgerte den falschen Beamten, der daraufhin beleidigend wurde und sich aus dem Staub machte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte Zutritt in das Wohnhaus erlangen wollte. Sie rät der Bevölkerung, bei ähnlichen Fällen skeptisch zu bleiben, Unbekannte nicht in die Wohnung zu lassen und bei Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis zu verlangen.