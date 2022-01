56-Jähriger verletzt sich bei Arbeitsunfall in Rastatt schwer

Bei einem Arbeitsunfall in Rastatt hat sich ein 56-jähriger Mann am Mittwochmorgen schwer verletzt. Er stürzte aus drei Metern Höhe auf ein Transportband.

Ein schwerer Arbeitsunfall in einem Rastatter Betrieb hat am Mittwochmorgen für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg verrichtete kurz vor 8 Uhr ein 56-jähriger Mann in einer Höhe von ungefähr drei Metern Reinigungsarbeiten. Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache stürzte er aus dieser Höhe auf ein Transportband, das sich unter ihm befand.

Von einem Fremdverschulden wird derzeit nicht ausgegangen. Wegen der schweren Verletzungen wurde der 56-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen.