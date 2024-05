Am Wochenende haben Unbekannte in Rastatt ein Auto gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, um die Diebe zu finden.

Ein grünes Auto der Marke Ford haben Unbekannte in Rastatt zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 7.30 Uhr gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass das Fahrzeug in der Zollersbühnstraße am Straßenrand geparkter war.

Polizei sucht Zeugen

Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Standort des Autos geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 72 22) 76 10 zu melden.