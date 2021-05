70-Jähriger gerät in Rastatt in den Gegenverkehr

Bei einem Unfall in Rastatt sind zwei Autofahrer verletzt worden, nachdem ein 70-Jähriger in den Gegenverkehr gefahren ist. Warum der Senior von seiner Fahrspur abkam, ist noch unklar.

Zwei verletzte Autofahrer und zwei Totalschäden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag in der Oberwaldstraße passierte. Wie die Offenburger Polizei mitteilt, war ein 70-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Oberwaldstraße in Richtung Rheinau unterwegs. Dabei fuhr er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Die 36-jährige Autofahrerin, die mit dem Senior kollidierte, hatte versucht auf den Gehweg auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Kollision wurden beide Fahrer verletzt. Die Mittdreißigerin musste durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum gebracht werden. Außerdem entstanden an beiden Autos Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Oberwaldstraße kurzzeitig vollständig gesperrt.