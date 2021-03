Abgelenkt durch Autohupe

81 Jahre alte Fußgängerin in Rastatt beim Überqueren der Straße angefahren

Abgelenkt durch eine Hupe hat ein Autofahrer in Rastatt am Samstag beim Abbiegen eine Fußgängerin übersehen. Die 81 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.