Ein 89-Jähriger hat am Dienstagnachmittag auf der A5 bei Rastatt einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Vier der Insassen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden und die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Einen kilometerlangen Stau hat ein Unfall auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd am Dienstagnachmittag ausgelöst. Die Polizei teilte mit, dass gegen 16.15 Uhr auf der Spur in Richtung Karlsruhe drei Fahrzeuge kollidierten, was zu vier Verletzten und rund 130.000 Euro Sachschaden führte.

Ein 89-Jähriger prallte am Ende eines Staus mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden Autos und schleuderte dieses gegen ein weiteres Fahrzeug. Die Fahrer und jeweilige Beifahrerinnen der ersten beiden Autos brachten Rettungskräften in verschiedenen Kliniken. Insgesamt waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten dauerten bis etwa 18.30 Uhr an. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt unterstützten Polizei und Rettungskräfte an der Unfallstelle.