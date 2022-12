98-jährige Frau stirbt nach Unfallgeschehen in Rastatt

Nach dem Unfalltod einer 98-jährigen Frau haben die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden ein Ermittlungsverfahren gegen einen 61-Jährigen eingeleitet.

Nach bisherigen Angaben der Polizei wurde die Frau am 15.12.2022 von einem gewerblichen Fahrdienst in ihrem Rollstuhl zu einem Arzttermin gefahren. Der 61-Jährige fuhr die Frau versehentlich zu einer falschen Praxis. Daraufhin brachte er die Frau wieder in das Fahrzeug, ohne sie im Rollstuhl zu sichern.

Nach einigen Hundert Metern stürzte die Frau im Fahrzeug. Ihre Verletzungen waren so schwerwiegend, dass sie am 27.12.2022 verstarb.