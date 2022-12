Abbiegeunfall in Rastatt führt zu Verletzungen und 20.000 Euro Schaden

Ein 33-Jähriger Mann ist in Rastatt am Freitagmorgen beim Versuch links abzubiegen mit einer entgegenkommenden Fahrerin kollidiert. Die beiden sowie eine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Drei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Kollision am frühen Freitagmorgen an der Einmündung der Wilhelm-Busch-Straße in die K3769. Die Polizei berichtete, dass ein 33 Jahre alter Autofahrer gegen 5.40 Uhr beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Auto einer 56-Jährigen zusammengeprallt ist. Sowohl die beiden, als auch eine 26 Jahre alte Mitfahrerin im Auto des Abbiegers wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die zwei stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.