Abbiegevorgang missglückt: Kollision in Rastatt fordert verletzte Beifahrerin

Wegen des unübersichtlichen Abbiegevorgangs eines Autofahrers ist es am Montag in Rastatt zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine Kollision am vergangenen Montagabend in Rastatt hatte eine Leichtverletzte zur Folge. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall an der Kreuzung Kehler Straße/Leopoldring.

Ein 20-Jähriger soll im Kreuzungsbereich nach rechts ausgeschert sein, bevor er direkt daraufhin wieder nach links abbog. Der nachfolgende Autofahrer erkannte das Manöver des 20-Jährigen zu spät und stieß in dessen Fahrzeug.

Bei der Kollision wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.