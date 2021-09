Statt Work and Travel in Australien lieber Friedensarbeit in Amsterdam: Abiturientin Romy Busch aus Au am Rhein beginnt im September ein FSJ mit der Organisation „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ in den Niederlanden.

Nach dem Abitur erst einmal reisen. Sich Zeit verschaffen für die Berufswahl, etwas von der Welt sehen und auf eigenen Beinen stehen. Diesen Wunsch teilt Romy Busch mit vielen 18-Jährigen.

Doch während andere in Australien Früchte ernten und Nächte durchfeiern, wird sie in Amsterdam Essen an Obdachlose ausgeben und sich um Flüchtlinge kümmern. Ihr Engagement ist ein Sühnedienst für die Folgen des Nationalsozialismus.

Die frischgebackene Abiturientin aus Au am Rhein zieht es mit der Organisation „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in die Ferne. Diesen Donnerstag geht es los in die Niederlande.