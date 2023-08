Angreifer auf Iffezheimer Bäcker in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

„Wenn mich Deine Familie noch mehr beschattet, gibt es Tote.“ Mit diesem Satz soll der Mann, der einen Iffezheimer Bäcker wenige Tage vor Weihnachten angriff und schwerst verletzte, einem Angehörigen im Sommer 2022 gedroht haben.

Doch auch ohne diese Aussage stand am letzten Verhandlungstag vor dem Landgericht Baden-Baden letztlich fest, was sich schon zuvor abgezeichnet hatte: Aufgrund des psychischen Zustands des Mannes zum Zeitpunkt der Tat stellte der Vorsitzende Richter in seinem Urteilsspruch dessen Schuldunfähigkeit fest und ordnete zugleich die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung an.

Große Betroffenheit herrschte im Saal, insbesondere nachdem am Ende der Beweisaufnahme Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Schlussvorträge hielten. Immer deutlich zeichnete sich dabei ab, dass es sich hier um eine menschliche Katastrophe mit Ansage gehandelt hat.

Vorsitzender stuft Vorwürfe des Täters an Opfer als absurd ein

Denn die Situation, die Aggression des Beschuldigten, begann zu eskalieren. So habe sich – wie Nebenklagevertreterin Katrin Behringer schildert, abgezeichnet, dass der Verurteilte schwer erkrankt war. Spätestens seit 2021 sei er wegen polyformer Psychosen verschiedentlich in Behandlung gewesen.

Bei einer Vorstellung vor dem Amtsarzt habe er auch seine abstrusen Vorstellungen dargelegt, schilderte, dass der benachbarte Bäcker ihm ins Brötchen gespuckt hätte, ihn entführen wollte, einen Tunnel unter der Straße hindurch in die von ihm bewohnte Wohnung grub, ihn beraubt habe und vergewaltigte. Zuweilen ist dort auch die Rede von seiner offenbar nicht existenten Ehefrau, die ebenfalls Opfer geworden sei. Vorwürfe, die der Vorsitzende in der Urteilsbegründung als völlig absurd einstufte.

Angeklagter attackierte sogar eigenen Vater

Doch die psychische Verfassung des Angeklagten muss weiter eskaliert sein. Dessen Vater suchte im April 2022 fachliche Hilfe, weil er ebenfalls Opfer von Attacken wurde und die Entwicklung wohl mit erheblicher Sorge betrachtete. Doch alle Bemühungen der eingeschalteten Stellen zeigten keine Wirkung.

Der Patient selbst verweigerte sich, so wie er auch jetzt von den Gutachtern und Kliniken als nicht einsichtig in seine Erkrankung eingestuft wurde und offenbar absurde Gedanken zu seiner eigenen Wahrheit machte. Diese reichte davon, dass er sich als Elitesoldat sah, als rechte Hand des Verkehrsministers soll er sich ebenso bezeichnet haben wie als Berater der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel. Doch lasse die deutsche Gesetzgebung hier ein Einschreiten nicht zu. „Wir haben dieses Stilmittel nicht“, erklärte die Nebenklagevertreterin. „Ich finde das alles entsetzlich.“

Freund: Fehlereinsicht ist ihm völlig fremd

Einer Einschätzung, welcher auch der Verteidiger teilweise beitrat, als er fragte, ob man die Gefahr, die von der paranoiden Schizophrenie, an der sein Mandant leide, nicht erkannt oder auch möglicherweise zu falschen Behandlungsmethoden gegriffen habe. Über Einsichtsfähigkeit verfüge der Mann nicht.

Das sei schon früher nicht der Fall gewesen, hatte ein ehemaliger Freund des Angeklagten am Vormittag berichtet. Er sprach von einer latenten Grundaggressivität, von einer Neigung Schlägereien anzuzetteln und davon, dass dem Mann jegliche Einsicht in Fehler und mögliches Bedauern völlig fremd seien.