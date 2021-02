Landtagswahl am 14. März

Mit wissenschaftlichem Anspruch: AfD-Kandidat Volker Kek tritt im Wahlkreis Rastatt an

Volker Kek legt in seinen Äußerungen Wert darauf, auf wissenschaftlichem Boden zu stehen. Der 67-Jährige leugnet weder Corona noch den Klimawandel. Andere in seiner Partei tun das. Kek will im Wahlkreis Rastatt für die AfD in den Landtag einziehen.