AfD-Politiker Volker Kek will bei der OB-Wahl in Rastatt antreten

Das Kandidatenfeld für die Oberbürgermeisterwahl am 24. September in Rastatt wächst – und der Anlass für Kontroversen wohl auch. AfD-Politiker Volker Kek, Stadt- und Kreisrat in Rastatt, will antreten, wie er gegenüber dieser Redaktion bestätigte. Noch müsse er die 100 Unterstützter-Unterschriften sammeln, die für eine Kandidatur erforderlich sind. Das dürfte angesichts der zurückliegenden Wahlergebnisse der AfD in der Barockstadt aber nur noch Formsache sein.

AfD verspürt Rückenwind

Die Basis dafür ist da: 11,3 Prozent der Stimmen holte die Partei in der Stadt Rastatt bei den Gemeinderatswahl 2019, 16,8 Prozent bei der Landtagswahl 2021 (Platz drei hinter Grünen und CDU, noch vor der SPD) und 16,0 bei der Bundestagswahl im gleichen Jahr. Kek sitzt im Gemeinderat und im Kreistag, wo er auch Fraktionssprecher ist, im Regionalverband Mittlerer Oberrhein, und er ist Co-Sprecher des AfD-Kreisverbands Baden-Baden. Aktuell verspüre man „Rückenwind durch die übergeordnete Politik“, wie er sagt; und sein Standing in Rastatt sei auch nicht schlechter geworden.

„Wir wollen eine Alternative bieten zu den anderen Bewerbern“, sagt der AfD-Mann. Das sind Brigitta Lenhard (CDU) und Thomas Hentschel (Grüne), die bereits ihre Bewerbungen eingereicht haben. Inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden sieht er kaum, lässt Kek anklingen. Interesse angemeldet haben bisher auch Monika Müller (SPD) und Dauerbewerber Frank Tschany.

Viele hätten ihn dazu ermutigt, „unbedingt“ zu kandidieren, sagt Kek. „Zu verlieren hat man als Underdog nichts.“ Dass der 69-Jährige überhaupt antreten kann, liegt an der jüngsten OB-Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg, die am 1. August in Kraft tritt und für die Rastatter Wahl bereits gilt. Zuvor durften Kandidaten nämlich nicht älter als 67 sein.

Und wo steht Volker Kek innerhalb der Rechtsaußen-Partei? Er selbst bezeichnet sich als konservativ-liberal, sieht sich CDU- und FDP-nah. Bei der AfD ist er seit 2016. Als er bei der Landtagswahl 2021 kandidierte, räumte er ein, dass er bei der CDU wohl nicht so schnell in eine Position gekommen wäre, wie er sie da schon bei der AfD hatte. Als er im selben Jahr auch für den Bundestag kandidieren wollte, kürte der Kreisverband stattdessen jedoch Verena Bäuerle.

In allen Parteien gibt’s Extremisten Volker Kek

AfD-Stadtrat

Er selbst sei weit weg von extremistischen Einstellungen, und extreme Bestrebungen dulde er auch nicht, sagt Kek. Dennoch tut er die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, der die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, als „politisch motiviert“ ab. „In allen Parteien gibt’s Extremisten“, meint er. Wichtig sei eben, „dass diese Leute keinen Einfluss haben“. Er sei sachlich orientiert, betont Kek. Mit ihm könne man immer reden.

Kosten unter Kontrolle halten

In Rastatt sieht er die Parteien in den Gremien gar nicht so weit auseinander, was die „Pflichtbereiche“ der Kommunalpolitik betrifft. Allerdings warnt er: „Wenn wir es nicht schaffen, die Finanzen zu konsolidieren, dann kriegen wir chaotische Zustände.“ Wirtschaft, Energieversorgung, Wohnungsproblematik, soziale Finanzierbarkeit – alles hänge zusammen. Die Kosten von Großprojekten wie Kombibad und Klinikum gilt es, unter Kontrolle halten. Auch könne man nicht alle Menschen aufnehmen angesichts der Menge, die da komme, das habe inzwischen auch die CDU begriffen. „Wir müssen uns erst einmal um Rastatt kümmern“, sagt er.

Er werde das Rad auch nicht umdrehen könne, räumt der 69-Jährige ein, der in Förch lebt und Vater zweier Kinder ist. Aber er wolle Dinge kritisch hinterfragen und günstiger abwickeln, sagt er mit Verweis auf seine Erfahrungen als Entwickler in der Wirtschaft. Kek ist promovierter Maschinenbauingenieur und freiberuflich in den Sparten Energieeffizienz und Bauphysik tätig.

Was er sich bei der OB-Wahl ausrechnet? Eine Prognose will er nicht abgeben, sagt aber zumindest so viel: „Sollte ich es schaffen, unter die ersten zwei zu kommen, wäre das eine große Genugtuung und Anerkennung.“ Und es würde bedeuten, in der Stichwahl zu stehen, in die nach der Wahlrechtsreform nur noch die erst- und zweitplatzierten Kandidaten mit den meisten Stimmen einziehen.