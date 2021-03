Mit überwältigender Mehrheit haben der Gemeinderat Baden-Baden und der Rastatter Kreistag in der vergangenen Woche den Bau eines neuen Zentralklinikums für Mittelbaden beschlossen. Dieser demokratische Prozess scheint aber nicht jedem in den Kram zu passen. Der Rastatter AfD-Stadtrat Ralf Willert verunglimpft die Verantwortlichen in einem Facebook-Kommentar als „Volksverräter“.

Unter den BNN-Bericht zu dem Beschluss des Kreistags schrieb ein anderer Facebook-Nutzer die Forderung, dass bei solchen wichtigen Entscheidungen das Volk abstimmen sollte. Willert antwortete auf diesen Kommentar mit der Aussage: „Das Volk ist doch für so wichtige Entscheidungen zu doof. Deshalb werden doch die Volksvertreter gewählt. Oder sollte man besser Volksverräter sagen.“

Bei den Betroffenen sorgt dieses Vokabular für Bestürzung und auch Wut. Brigitta Lenhard, die als CDU-Fraktionsvorsitzende mit Willert im Rastatter Gemeinderat sitzt und als Kreisrätin für den Klinik-Neubau gestimmt hat, sagt: „Im ersten Moment habe ich mich unglaublich beleidigt gefühlt.“