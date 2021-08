Akteneinsicht nicht gestattet

Die Situation in einem Wohnhaus in der Roonstraße beschäftigt weiterhin Anwohner und auch die Stadtverwaltung. Bei einem Ortstermin im April war dem Hauseigentümer von der Stadt auferlegt worden, Fragen zu klären und Nachbesserungen beim Brandschutz und anderen Aspekten des Baurechtes sowie beim Melderecht, der Rattenbekämpfung und der ordnungsgemäßen Müllbeseitigung zu vollziehen.

Nach den Erkenntnissen der Stadt sei nur ein Teil der Auflagen umgesetzt worden, so dass auch Zwangsgelder festgesetzt wurden. „Die Stadt ist nach wie vor am Drücker, wie auch die Behörden des Landkreises“, sagt die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg. Nach einem erneutn, aktuellen Vor-ort-Termin des Landkreises seien eine große Menge Sprermüll und ein Container entfernt worden. „Die Situation beim thema Vermüllung hat sich somit etwas entspannt, wird aber von den Behörden weiter im Blick behalten.“ Lt Nach Angaben des anwaltlichen Vertreters eines betroffenen Anwohners, Klaus-Eckhard Walker, sei dem Betroffenen eine Einsicht in die Akten der Baurechtsbehörde verwehrt worden. Datenschutzgründe und ein fehlendes berechtigtes Interesse des Anwohners seien dabei von seiten der Stadt als Gründe genannt worden. Wenn in dem Haus eine Vielzahl bislang nicht gemeldeter Personen Unterschlupf gefunden habe, sei damit eine Nutzungsänderung verbunden, die von der Baugenehmigung nicht gedeckt sein könne, sagt Walker. In der Sache gehe es dem betroffenen Anwohner, der sich für eine „lebenswerte Roonstraße“ einsetzt, vor allem darum, zu prüfen, ob seine Rechte als Nachbar gewahrt werden, wenn „aus sieben Wohnungen eine Flüchtlingsunterkunft wurde, ohne für menschenwürdige Zustände zu sorgen“.

Zur Wahrung der Nachbarrechte sei es wichtig, überprüfen zu können, was auf dem Grundstück in der Roonstraße tatsächlich vor sich geht und ob dies von der erteilten Baugenehmigung zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses gedeckt ist. Es sei zu klären, wie viele Mietverhältnisse in dem Haus in der Roonstraße mit Flüchtlingen geschlossen wurden, erklärt Walker.

Laut Angaben des Anwaltes gibt es 39 Briefkästen für sieben Wohnungen. Von der rechtswidrigen Umnutzung des Anwesens zu einem nicht genehmigten Flüchtlingsheim könne „eine erhebliche Gefährdung der Nachbargrundstücke ausgehen.“ Dies sei alleine schon anhand des Müllaufkommens und des Rattenbefalls sowie durch den Lärm, der von nicht gemeldeten Personen verursacht werde, zu sehen. Völlig unverständlich sei, so Walker, seinem Mandanten vorzuwerfen, er sei von den Geschehnissen in der Roonstraße nicht betroffen und deshalb an einem Baurechtsverfahren nicht zu beteiligen. Das Datenschutzrecht biete keine Rechtsgrundlage für das Vertuschen und Verschleiern von Missständen, betont Walker.