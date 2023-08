Betrunkener bedroht Fahrgäste am Rastatter Bahnhof

Ein 51-Jähriger hat in der Nacht auf Montag mehrere Reisende am Rastatter Bahnhof beleidigt. Anschließend fuhr er nach Karlsruhe – wo die Polizei wartete.

Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag am Hauptbahnhof Karlsruhe einen 51-jährigen Mann eingesammelt und mit auf die Wache genommen. Er soll zuvor bereits in Rastatt mehrere Fahrgäste beleidigt und bedroht haben, teilte die Polizei mit.

Am Rastatter Bahnhof seien wohl eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger davon betroffen gewesen. Auch im Zug nach Karlsruhe soll der 51-Jährige weitere Personen beleidigt haben.

Polizei wertet Kamerabilder aus

Die alarmierte Polizei wartete deshalb am Karlsruhe Hauptbahnhof Karlsruhe auf die Ankunft des Zuges. Auf der Wache führte sie bei dem 51-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab laut der Mitteilung einen Wert von 1,7 Promille.

Bei den weiteren Ermittlungen spielen nun die Zeugenaussagen sowie die Aufnahmen einer Überwachungskamera im Zug eine Rolle.