Alkoholisierter Fahrradfahrer in Rastatt unterwegs

Die Polizei hat am Montagabend in Rastatt einen 21 Jahre alten E-Bike-Fahrer kontrolliert, der mit über einem Promille unterwegs war.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, fuhr der 21-jährige E-Bike-Fahrer mit seinem Fahrrad am Montagabend in der Straße „Biblisweg“ in Rastatt. Gegen 18.15 Uhr wurde er dann von Beamten des Polizeireviers Rastatt kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille.

Der 21-Jährige musste ihm Anschluss eine Blutprobe abgeben. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Strafanzeige.