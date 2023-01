Alkoholisierter Mann sucht Lokal in Rastatt nach Rauswurf mit Messer auf

Nachdem er das Lokal in Rastatt verlassen musste, ist ein junger Mann am Sonntag mit einem Messer zurückgekehrt. Damit zerstörte er ein Fenster bevor er eine Frau leicht verletzte. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein alkoholisierter 20-jähriger Mann hat in der Sonntagnacht ein Rastatter Lokal mit einem Messer aufgesucht. Zuvor musste er das Lokal verlassen, weil er sich mit einem weiteren Gast gestritten hatte, teilte die Polizei mit.

Gegen 3 Uhr verwiesen die Inhaber des Lokals den Mann aus dem Gebäude. Nach ein paar Minuten kehrte der Mann jedoch mit einem Messer zurück. Daraufhin verschlossen sie die Eingangstür, sodass der Mann das Lokal nicht betreten konnte. Auf Grund dessen schlug der Mann mit einem Messer gegen eine Fensterscheibe und zerstörte diese dabei.

Frau verletzt sich bei Beruhigungsversuch

Danach wollte eine Frau den jungen Mann beruhigen und schloss die Eingangstür auf. Diese schlug ihr jedoch die Tür gegen den Kopf. Die Frau verletzte sich dabei leicht.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife flüchtete der junge Mann in einen Hofeingang eines Gebäudes in der Kapellenstraße. Dort konnte die Polizei ihn vorläufig festnehmen. Sie stellen drei Messer sowie ein Schlagstock sicher. Der Mann musste die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.