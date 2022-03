Unterhaltung und Kontakt waren bei Senioren in Rastatt während der vergangenen Monate wegen Corona rar gesät. Aber nun kann es wieder los gehen. Diese Angebote erwarten die Senioren bald.

Allein daheim: Viele ältere Menschen in Rastatt waren in den vergangenen Monaten der Isolation ausgeliefert. Während der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren fehlte ihnen der Kontakt zu anderen. Ein wichtiger Begegnungsort ist das Seniorenbüro im Rossi-Haus. Durch die Corona-Lockerungen können dessen Angebote nun endlich wieder starten.

Turnen, malen, Italienisch lernen, den eigenen Laptop auf Vordermann bringen und vor allem mit anderen ins Gespräch kommen – das steht auf dem Programm des Seniorenbüros zur Wahl. „Es ist so schön, dass man wieder zusammenkommt“, findet Agatha Rieder, die in den vergangenen Jahren verschiedene Kurse ausprobiert hat. „Das alles hat gefehlt“, sagt sie über die endende Zwangspause. Sie spricht damit bestimmt einigen Rastatter Senioren aus dem Herzen.

Wie sehr älteren Menschen das Rossi-Haus als Begegnungsort gefehlt hat, weiß auch Hans Fitzek. Er leitet seit 2003 das Seniorenbüro. „Viele Rastatter Senioren sind alleinstehend und einsam“, sagt er. Deshalb gebe es ein großes Bedürfnis nach Veranstaltungen, bei denen man Leute treffen kann. Auch er selbst ist froh, dass er wieder etwas organisieren kann.

Verlaufen, verziehen, aufweichen: Experimentelles Malen steht hoch im Kurs

Ähnlich geht es Jürgen Pfeifer. Er leitet den Aquarellmalkurs für Senioren – eines der beliebtesten Angebote. Alle seine Kunstkurse fielen pandemiebedingt aus. Doch am 17. März geht es nun wieder los. „Ich freue mich drauf, alle wiederzusehen“, sagt der Rastatter Künstler. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat können Anfänger und Fortgeschrittene ab 14 Uhr zwei Stunden lang mit ihm im Rossi-Haus malen.

Dabei vermittelt er zwar auch etwas Theorie über Bildaufbau und Techniken – aber vor allem das Experimentelle komme bei den Senioren an. „Die Farbe kann man verlaufen lassen, verziehen, aufweichen“, schwärmt Pfeifer. Mal wird ein Baum aus einem Klecks, mal eine Blume. Nach zwei Stunden habe jeder ein fertiges Bild.

Man muss was tun, sonst rostet man ein Agatha Rieder, Teilnehmerin Gymnastikkurs

Malen ist nichts für Agatha Rieder. Sie mag es lieber noch aktiver. „Man muss was tun, sonst rostet man ein“, sagt sie. Turnen und Tanzen habe ihr gegen Rückenschmerzen geholfen. Seit der Zwangspause aller Veranstaltungsangebote drehe sie Runden bei Ärzten, statt auf dem Parkett.

Doch als sie in den BNN vom Start des Gymnastikkurses am 24. März gelesen hat, griff sie sofort zum Telefon und meldete sich bei Sarah Schereda, Leiterin der städtischen Seniorenarbeit, an. Laut Schereda haben sich schon elf Senioren vorgemerkt. Der Yoga-Kurs, der einen Tag vorher beginnt, sei auch gefragt.

Tanztee muss noch warten, Café Kontakt startet bald

Vorfreudig ist Fitzek zufolge auch das Team vom „Internetcafé 55plus“: „An jedem ersten und dritten Dienstag im Monat tüfteln sie gerne an den mitgebrachten Handy- und Computerproblemen von Senioren.“ Die Seniorentheatergruppe „Bühnenreif“ probt bereits wieder montags im Kellertheater. Die Folklore-Tanzgruppe und der monatliche Tanztee können wegen den schwer einzuhaltenden Abständen aktuell noch nicht loslegen. Aber das beliebte Café Kontakt gehe bald an den Start.

Ich bräuchte dringend jemanden, der bereit wäre mit Senioren zu kochen Hans Fitzek, Leiter Seniorenbüro Rastatt

Um auch Neues anbieten zu können, sucht Fitzek Ehrenamtliche, die ihre Talente in Kursen anbieten möchten. Aktuell tüftelt er an so einem Angebot. „Ich bräuchte dringend jemanden, der bereit wäre, mit Senioren zu kochen.“

Das Besondere: Es sollen nicht nur deutsche, sondern auch internationale Rezepte zubereitet werden. „Ich will damit Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen und Verständnis fördern.“

Service Weitere Informationen und Termine gibt es auf der Internetseite der Stadt Rastatt unter www.rastatt.de. Für generelle Informationen und Beratungen steht das Team des Seniorenbüros immer dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rossi-Haus zur Verfügung und ist unter Telefon (0 72 22) 9 72 94 22 oder per E-Mail an senioren-rastatt@gmx.de erreichbar.