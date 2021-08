Ein Unternehmen hat das Robinienwäldchen in Rastatt parallel zur Landstraße 77 nach Niederbühl im Auftrag des Straßenbauamtes abgeholzt. Die Bewohner vermuten eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Stimmt das?

Vom Robinienwald ist nicht mehr viel da. Das einstige saftige Grün ist totem Braun gewichen. Von den hohen Bäumen zeugen nur noch die hellen und gesplitterten Baumstümpfe. Einzelne Bäume ragen hier und da noch verloren gen Himmel. Die Schneise der Verwüstung führt parallel zur unten verlaufenden Landstraße 77 nach Niederbühl.

Für die Anwohner mutet die Waldrodung wie eine „Nacht-und-Nebel-Aktion“ des Landratsamtes Rastatt an. „Als ich an dem Samstag morgens mit dem Hund raus bin, waren da plötzlich die Absperrung und diese riesigen Maschinen“, erzählt Michaela Falk. Ihr Nachbar Carsten Weinert war ebenfalls überrascht. „Der Bagger hat die Bäume mit seiner Schaufel am Stamm einfach abgeknipst“, erzählt er.

Falk fragte, was die Arbeiter da machen. „Die Bäume müssen weg“, bekam sie zu hören. Sie verlangte eine schriftliche Genehmigung. Die hatten die Arbeiter nicht. Es gebe nur eine mündliche Genehmigung, da Gefahr im Verzug sei. „Da hab ich die Polizei gerufen“, sagt Falk.