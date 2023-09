Arbeiten an einer Brücke verursacht Stromausfall in Rastatt

Nach einem kurzzeitigen Stromausfall am Mittwochnachmittag in Rastatt waren nach einer Stunde alle Betroffenen wieder versorgt.

Bei Arbeiten am Mittwoch wurde bei der Konrad-Adenauer-Brücke in Rastatt ein Stromkabel beschädigt. Das verursachte einen Stromausfall in Teilen von Rastatt, so die Stadtwerke in einer Pressemeldung am Mittwochabend.

Störung am späten Nachmittag gemeldet

Die Störung ist gegen 16.35 gemeldet worden. Die Stadtwerke Rastatt stellten die Stromversorgung durch Umschaltungen im Netz wieder her.

Nach einer Stunde waren fast alle betroffenen Haushalte wieder mit elektrischer Energie versorgt. Vom Stromausfall betroffen waren Teile des Industriegebiets, Teile der Innenstadt und das Gebiet Rheinau-Nord.