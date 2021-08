Carmen Mundorff zeigte sich hochzufrieden: „Es waren sehr qualitätsvolle Arbeiten dabei“, erklärte die Geschäftsführerin der Architektenkammer Baden-Württemberg bei der Vorstellung jener beispielhaften 14 Projekte, die vom Landratsamt Rastatt und der Architektenkammer anlässlich des Wettbewerbes „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Rastatt und Baden Baden 2014 – 2021“ ausgezeichnet werden.

Insgesamt waren 58 Arbeiten eingereicht worden, Ende Juli nahm eine siebenköpfige Fachjury insgesamt 24 Arbeiten, die in die engere Wahl gekommen waren, bei einem Vor-Ort-Besuch genauer unter die Lupe.

„Es sind Vorbilder für Planer, welche Akzente man setzten kann“, konstatierte der Erste Landesbeamte Jörg Peter. Die Palette war dabei breit gefächert. Private Wohngebäude, öffentliche Bauten sowie Industrie- und Gewerbebau waren ebenso vertreten, wie besondere Ideen beim Bauen im Bestand oder bei der Gestaltung von von Innenräumen.

„Alle Facetten des Bauens gehören dazu“, erklärte Mundorff bei der Präsentation der Projekte. Bronzeplaketten und Urkunden für die jeweiligen Architekten und Bauherren sollen voraussichtlich im November vergeben werden.

Kriterien für die Bewertung waren etwa die äußere Gestaltung des Baukörpers, die Zuordnung von Räumen und die Zweckmäßigkeit im Innenbereich oder auch die Angemessenheit bei der Verwendung von Materialien, wie Jurysprecher Christopher Schenk betonte. Zudem wurde etwa das Einfügen in den städtebaulichen Kontext bewertet.

„Wir sind stolz, dass es in Baden-Baden und Rastatt so gute Architekten gibt“, befand Nobuhiro Sonoda, Vorsitzender der Kammergruppe Baden-Baden/Rastatt.

Einfamilienhaus in Hanglage in Baden-Baden ausgezeichnet

Zu den ausgezeichneten Objekte zählt ein Einfamilienhaus, das in Hanglage im Heschmattweg in Baden-Baden gebaut wurde. „Das Haus greift auf angenehme Weise den steilen Hang auf, dessen Gefälle es in Dachform und den Geschossen wiederholt“, heißt es im Urteil der Jury.

Als Beispiel für die Umwandlung einer ehemaligen Gewerbefläche in ein attraktives Wohnquartier wird das „Wohnen am Ooswinkel“ in Baden-Baden angesehen.

Die durch das große Oberlicht im Eingangsbereich geschaffene „freundliche Atmosphäre“ überzeugte die Jury im Baden-Badener Kindergarten Regenbogen. Als „überraschend modern“ anmutende Neuinterpretation der „Villa Kunterbunt“ wird die ausgezeichnete Kita im Keltenweg in Baden-Baden gesehen.

In der Baden-Badener Klosterschule entstehen „unter Wahrung des Denkmalschutzes lichte und freundliche Räume“, was ebenfalls eine Auszeichnung zur Folge hat. Dies gilt zudem für das neue Gemeindehaus bei der Friedenskirche in Baden-Baden, wo „Alt und Jung in einen spannungsreichen Dialog treten.“

Lob für die Kuppenheimer Veranstaltungshalle

Die neue Kuppenheimer Veranstaltungshalle spiegle mit ihrem ausladenden Baukörper einen Ort der Lebendigkeit und des Vergnügens wider. Gelobt wird hier zudem die offene und raumgreifende Gestaltung.

„Gelungenes Beispiel einer Nachverdichtung“ ist laut Jury das „Haus T-Mehrfamilienwohnhaus und Doppelhaus“ in Gernsbach. Bei König Metall in Gaggenau hebt die Jury die großzügige Verglasung in der Arbeitsebene hervor, die „Schaufenster für die zukunftsorientierte Ausbildungsstätte ist“.

Die Umnutzung der Joffre-Kaserne zu einem Wohnquartier in Rastatt gelinge durch die Transformation der denkmalgeschützten Mannschaftsgebäude beispielhaft. Das Rastatter Murg Carrée liefere eine befriedigende Antwort auf die „große kommunalpolitische Aufgabe“, bezahlbaren Wohnraum in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Die Einrichtung des Museumsshops im Rastatter Schloss überzeugte die Jury, weil damit der Eingangsbereich „überraschend freundlich und beispielhaft“ realisiert worden sei.

Zu den ausgezeichneten Projekten zählen überdies die erneuerten Künstlergarderoben im Baden-Badener Kurhaus. Nach Einschätzung der Experten stehen die Garderoben nun „im Einklang mit der historische Gesamtdarstellung des Kurhauses“. Auch der Beichtraum und der Windfang in der St. Josef-Kirche in Gaggenau reiht sich in die Liste der Preisträger ein. Hier sei „die moderne Adaption eines traditionellen Beichtstuhls sehr sensibel gelöst worden“.