In den jetzigen Zeiten ist positives Denken wichtiger denn je. Und diesem hat sich die Positivstrategin Ariane Bertz aus Rastatt verschrieben. „Mir ist es ein Herzensanliegen, Menschen positive Impulse mitgeben zu dürfen“, sagt sie.

„Ich finde es unglaublich wichtig, gerade in der aktuellen Zeit den Blick fürs Positive nicht zu verlieren“, sagt die Positivstrategin Ariane Bertz. Die Moderatorin, Beraterin und Sprecherin musste wegen Corona umdenken. Früher fanden fast alle Konferenzen und Events, für die sie von Veranstaltern oder Firmen gebucht wurde, vor Ort statt. Inzwischen sind 95 Prozent ihrer Aufträge digital.

Bertz veröffentlicht schon seit mehr als zwei Jahren jeden Sonntagabend auf Facebook und Instagram ein kurzes Video, um die Zuschauer mit einer kleinen „Challenge“ eine positive Woche gestalten zu lassen. Damit sagt sie den „Montagmorgenmuffeln“ den Kampf an.

„Wie komme ich aus einer schlechten Phase wieder heraus?“ Oder auch: „Wie kann ich mich selbst akzeptieren, wie ich bin?“ Das sind zwei Themenbeispiele dieser Videos. Diese drehen sich in erster Linie darum, wie man in guter Stimmung bleiben und Achtsamkeit in sein Leben integrieren kann.