Angesichts hoher Infektionszahlen

Bis der Letzte geimpft ist: Rastatter Arzt möchte mit seiner privaten Impfstation möglichst vielen helfen

Dietmar Paul betreibt eine private Test- und Impfstation auf dem Aldi-Parkplatz in Rastatt. Denn der Arzt will den Menschen beim Kampf gegen das Coronavirus helfen. Impfwillige können sich dort sogar selbst den Impfstoff aussuchen. Das kommt gut an.