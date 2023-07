Abbé Pascal empfängt gerne Besuch aus Au am Rhein

Wird Abbé Pascal Tshombokongo in seiner kongolesischen Heimat demnächst Besuch aus Au am Rhein erhalten? Im Förderverein Loseno, der die verschiedenen Projekte des afrikanischen Priesters seit Jahren unterstützt, gibt es Überlegungen eine Reise in den Kongo anzutreten.

Förderverein zeigt Interesse an einer Reise in den Kongo

„Ich würde mich freuen“, sagt Pascal bei einem Treffen mit dem Verein. Freilich empfiehlt er eine derartige Reise erst im kommenden Jahr. Vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im Kongo im Dezember dieses Jahres rät er von Reiseplänen ab. „Da könnte es vorher einige Unruhen geben, ich würde da auch nicht mehr in die Hauptstadt Kinshasa gehen“, sagt er und denkt an die zahlreichen Rebellengruppen im Land.

Konrad Schindele, Vorsitzender des Fördervereins, bekräftigt denn auch, dass „eine solche Reise gut vorbereitet werden muss und auch etwas Mut erfordert.“

Im September sollen die ersten drei Klassen unterrichtet werden. Abbé Pascal

Kongolesischer Priester

Gleichwohl: Die Spenden für die Arbeit von Abbé Pascal fließen weiterhin kräftig aus Au am Rhein. Seit vier Wochen hat er wieder die Urlaubsvertretung in der katholischen Seelsorgeeinheit Durmersheim-Au am Rhein übernommen – wie schon seit vielen Jahren. Die Visite bietet auch immer wieder Anlass, um über die Fortschritte zu berichten, die er beim Projekt Loseno in seinem Heimatort Lodja in der Diözese Tshumbe erzielt. Durch eine Spende der deutsch-Sibirischen Gemeinschaft etwa entstehe ein neuer Kindergarten und eine Grundschule: „Im September sollen dort die ersten drei Klassen unterrichtet werden“, sagt Pascal.

Er erinnert dabei nochmals an den Ausgangspunkt des Projektes Loseno, als es darum ging, die gesundheitliche Situation in seinem Heimatort zu verbessern: „Es gab damals keine Krankenhäuser bei uns und wir wollten eine Stelle einrichten, wo wir medizinische Versorgung anbieten konnten.“ Zwei Krankenstationen entstanden daraufhin, auch mit Unterstützung aus Au am Rhein, aber auch von Freunden aus dem Bodenseeraum. Wichtig sei es, in Lodja auch für die entsprechende Ausbildung der Menschen zu sorgen, die in den Krankenstationen arbeiten. „So haben wir eine Krankenpflegeschule gebaut und jedes Jahr werden dort zehn bis 15 junge Leute aufgenommen“, schildert er die Situation.

100 Euro für eine Nähmaschine

Wichtig ist ihm auch, auf die Unterstützung für das auf Spendenbasis errichtete Nähzentrum hinzuweisen: „Die erste Gruppe der Auszubildenden ist fertig“, sagt er und zeigt sich äußerst dankbar über die Stoffe, die aus Au am Rhein über lange Transportwege geliefert wurden. Und was ist nach der Ausbildung? Pascal verweist auf die Möglichkeit, für 100 Euro eine Nähmaschine zu erwerben: „Damit könnte sich eine Frau dauerhaft Arbeit verschaffen und vielleicht auch eine kleine Firma eröffnen“, meint er.

Wie wichtig die Umsetzung elementarer Bedürfnisse in seiner Heimat ist, streicht Pascal nachdrücklich heraus: „Früher mussten die Menschen hier kilometerweit einen Zehn Liter-Eimer mit Wasser auf dem Kopf nach Hause tragen. Das hat sich jetzt durch den Bau des Brunnens bei uns aber geändert.“ Immerhin 45 Meter tief sei dafür gebohrt werden, sagt er. Und: „Dieser auch aus Spendengeld errichtete Brunnen wird sehr gut angenommen.“ Dies gelte ebenso für die ebenfalls durch Spenden finanzierte Reismühle, womit es gelinge die Versorgung der Familien mit Reis zu verbessern.

Dass auch alte Laptops in Lodja willkommen sind, betont Pascal ebenfalls. Einzige Voraussetzung: „Sie müssen nur funktionieren.“ Das Mobilfunknetz im Land sei durchaus in einem recht guten Zustand.

Malaria ist unser tägliches Brot. Abbé Pascal

Kongolesischer Priester

Falls eine Gruppe aus Au am Rhein dem Kongo einen Besuch abstatten will, sollte, so Pascal, auch das Malariaproblem im Blick behalten werden. „Malaria ist unser tägliches Brot, aber vielleicht haben wir ein anderes Immunsystem“, schmunzelt er – im Wissen darum, dass „die Krankheit für Deutsche schon ein Problem ist.“

Nach Ende seiner Urlaubsvertretung in Au am Rhein und Durmersheim wird Pascal, nach Kurzvisiten in der Schweiz und in Belgien, erst einmal wieder in seine kongolesische Heimat zurückkehren.

Afrika-Messe in der Pfarrkirche St. Andreas

Zuvor aber steht an diesem Samstag traditionsgemäß noch ein besonderer Höhepunkt während seines Aufenthaltes in Au am Rhein auf dem Programm: Ab 17 Uhr zelebriert er in der Pfarrkirche St. Andreas eine Afrika-Messe mit afrikanischer Liturgie, dem Kirchenchor und dem kongolesischen Chor Bondeko aus Straßburg. Daran schließt sich ein „Hock im Pfarrgarten“ an. Parkmöglichkeiten gibt es am Friedhof.