Betrunkener Autofahrer geht in Au am Rhein auf hilfsbereite Zeugen los

Mit der Hilfsbereitschaft einiger couragierter Zeugen konnte ein betrunkener Autofahrer in Au am Rhein nichts anfangen. Vielmehr geriet er in Rage, als diese seine Weiterfahrt verhinderten.

Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagabend in Au am Rhein mit seinem Verhalten für Aufruhr gesorgt. Nach Angaben der Polizei fuhr der betrunkene Mann gegen 22.20 Uhr sein Auto in der Rheinstraße am Rheindamm fest. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und näherten sich dem Fahrzeug.

Eine Frau sprach den 35-Jährigen an und versuchte durch gutes Zureden, den offensichtlich nicht mehr fahrtüchtigen Mann von einer Weiterfahrt abzuhalten. Dies versetzte den Mittdreißiger in Rage. Er stieß die Frau von sich und berührte sie dabei offenbar auch unsittlich. Ihren Begleiter beleidigte er zunächst und ging dann auf ihn los, wobei er ihn mit der Faust am Arm traf.

Weitere Zeugen kamen hinzu und hinderten den aggressiven 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt. Nachdem ihm in einer Klinik Blut zur weiteren Untersuchung abgenommen wurden, erwarten den Mann nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung, versuchter Körperverletzung und sexueller Belästigung.