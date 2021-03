50.000 Euro Schaden

Dachstuhl einer Scheune in Au am Rhein hat gebrannt

In einer Scheune in der Waldstraße in Au am Rhein hat am Dienstagabend der Dachstuhl gebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen für die Brandursache aufgenommen.