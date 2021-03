Müll, so weit das Auge reicht. Nicht an der Oberfläche, sondern verborgen, tief im Boden befindet sich noch heute der Abfall, der bis in die 70er Jahre hinein relativ unkontrolliert und unkoordiniert vergraben und verscharrt wurde.

In Au am Rhein versuchte 1992 eine Ortsgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mindestens eine dieser halbwilden kommunalen Müllkippen auszugraben und den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. „Das scheiterte letztlich am finanziellen Risiko“, erzählt eine der Aktivistinnen.

Aktion mit der Müllkippe sorgt für böses Blut im Dorf