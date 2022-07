Möglich durch Spendenaktion

Dreijähriger aus Au am Rhein feiert bei Delfintherapie auf Karibikinsel Curaçao Erfolge

Der dreijährige Henri aus Au am Rhein hat das Downsyndrom. Durch eine große Spendenaktion in der Region konnte er an einer Delfin-Therapie in Curaçao teilnehmen. Und hat dabei viele kleine Fortschritte gemacht.