Frauenflohmarkt lockt hunderte Besucherinnen nach Au am Rhein

In der Rheinauhalle war der Andrang zeitweise so groß, dass zwischen den 65 Verkaufstischen kaum mehr ein Durchkommen war. Auch ein Männerballett sorgte für Begeisterung.

Secondhand-Stöbern mit besonderem Kick, so könnte man umschreiben, was am vergangenen Freitagabend Hunderte von Frauen in die Rheinauhalle in Au am Rhein lockte. Bei dem vom zwölfköpfigen Vorstand des Fördervereins Kindergarten St. Josef bereits zum vierten Mal veranstalteten Frauenflohmarkt mit „Männerballett“ war auch für die weibliche Sinnlichkeit einiges geboten.

Mit Spannung fieberte das Publikum dem Höhepunkt des Abends entgegen. Gegen 21.45 Uhr war es so weit. „Licht aus und viel Spaß“, wünschte eine weibliche Stimme aus dem Off, bevor künstlicher Nebel auf der Bühne die Sicht auf sechs wohlproportionierte Herren freigab.

Männerballett tanzt zu Soundtracks wie Dirty Dancing

In wechselnden, gleichwohl durchweg maskulinen Outfits bewegte sich das Sextett in schummriger Beleuchtung zum Soundtrack von Filmerfolgen wie Dirty Dancing, Saturday Night Fever oder Blues Brothers. Derweil zückten die dicht gedrängt stehenden Zuschauerinnen ihre Handykameras und bejubelten erotische Hüftschwünge und akrobatische Figuren mit ausgelassenem Juchzen und Johlen.

Die Idee sei bei einem Helferfest entstanden, auf der Suche nach einem das weibliche Publikum fesselnden Highlight, berichteten Markus Bauer und Andreas Behrens von der vereinseigenen Showtruppe. An dem aus Faschingsveranstaltungen bekannten Namen wolle man festhalten, obwohl ihr „Männerballett“ mit Fasching nichts zu tun habe.

Vielmehr unterstützen die sechs Freunde mit Aktionen wie Getränkeverkauf an der Flohmarkt-Bar und dem Showtanz Menschen in Not. Um ihren Wirkungskreis auszuweiten, haben sie erst kürzlich zusammen mit ihren Frauen vom Förderverein den neuen Verein „Au tut Gutes“ gegründet, der sich im Foyer erstmals der Öffentlichkeit präsentierte.

Nebenan in der Halle wurde der Besucherandrang zeitweilig so groß, dass zwischen den 65 Verkaufstischen kaum mehr ein Durchkommen war. Die Besucherinnen vom Teenie- bis zum Seniorenalter, viele mit einem Cocktailglas in der Hand, flanierten allein oder in Grüppchen durch die Gassen, stöberten in Kleiderständern, zupften Tücher und Schals oder probierten Jacken, Blusen und Mützen an. „Paypal-Zahlungen möglich“, war mehrfach zu lesen.

Von Anbieterinnenseite seien die Veranstalter förmlich „überrannt“ worden, sagte die Fördervereinsvorsitzende Katharina Reichel. 50 Anfragen habe man auf die Warteliste setzen müssen.

Von gebrauchter Kleidung, Schuhen und Accessoires über Bücher, DVDs und Deko, auch schon für Weihnachten, bis zu Handmade-Waren, Kosmetik-, Wellness- und Gesundheitsprodukten, teils von gewerblichen Anbieterinnen, war nahezu alles zu finden. Außer Kindersachen, die seien den zweimal jährlich stattfindenden Kinderbasaren vorbehalten, so Katharina Reichel.

Erstmals ist dieses Jahr auch eine Romanautorin mit dabei

Neu in diesem Jahr war eine Liebesroman-Autorin aus Iffezheim. Bei Jasmin Z. Summer, so das Pseudonym der 28-Jährigen, konnte man in ihren bislang drei Werken blättern, an einem Glücksrad drehen und kleine Preise gewinnen. Mit Gewinnspielen warben auch andere.

Zeitweise stark umlagert war der „Fitline“-Stand von Christine Burger aus Au, wo Spielteilnehmerinnen im Gegenzug für das Überlassen ihrer persönlichen Daten eine Dose Immun-Booster gewinnen und sich nachträglich zu ganzheitlichen Gesundheits-, Schönheitskonzepten beraten lassen konnten. Bastelzubehör-Anbieterin Aurelia Baumgarten aus Durmersheim hatte sich mit ihrer Freundin Karoline Ilin aus Bretten zum ersten Mal auf einen Flohmarkt beworben.

Einige Besucher sind zum ersten Mal auf dem Frauenflohmarkt in Au am Rhein

Premiere auf dem Frauenflohmarkt feierten auch Besucherinnen wie Daniela Bailer-Lumpp aus Au am Rhein und ihre Schwester Svenja.

Beide freuten sich nicht nur über ihre Schnäppchen, sondern auch auf das Unterhaltungsprogramm. In Ruhe stöbern zu können, ohne Rücksicht auf den eigenen Mann, das schätzt Bettina Bauer aus Au am Frauenflohmarkt.

Ich kaufe schon lange keine neuen Sachen mehr. Ute Hujj

Besucherin aus Durmersheim

„Ich kaufe schon lange keine neuen Sachen mehr, nur noch Secondhand“, bekannte sich Besucherin Ute Hujj aus Durmersheim zu der Flohmarktidee und lobte die „humanen Preise“ an der Bar. Überdies habe ihr ihre Freundin vom „Männerballett“ vorgeschwärmt.

Dieses legte bei der heftig erklatschten Zugabe noch einen Zahn zu. Indem sich die Mannsbilder zum Joe Cocker-Hit „You can leave your hat on“ langsam und genüsslich räkelnd bis auf die Unterwäsche entblätterten, trieben sie ihre weiblichen Fans an den Rand der Ekstase. „Superklasse“, „witzig“ und „schade, dass sie nur einmal im Jahr auftreten“ lauteten einige der begeisterten Kommentare.