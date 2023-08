Graureiher Kilian soll das Imageproblem von Au am Rhein lösen

Die Gemeinde Au am Rhein will weg vom Image des Schnakendorfes. Dafür wurde Maskottchen Kilian kreiert, mit eigenem Song von Silvia Dias. Eine kuriose Geschichte.

„Au am Rhein hat ein Imageproblem“, stellt Winfried Westermann fest: „Überall gelten wir immer noch als Schnakendorf, dabei stimmt das schon lange nicht mehr!“ Kurzerhand hat der Förderverein „Auer Dorfleben“ deshalb nun ein neues Maskottchen kreiert: Graureiher Kilian, eigentlich ein „Neig’schmeckter“, wie die Auer sagen, der sogar schon seinen eigenen Song hat. Eine kuriose Geschichte.

Die begann eines Tages bei Bettina Bauer-Wörner. Ein präparierter Graureiher kam einst aus Nordrhein-Westfalen in ihre Familie, erzählt sie. „Der braucht ein Zuhause in Rhein-Nähe“, das sei für sie und ihren Mann vor Jahren der Beweggrund gewesen, den Graureiher mit nach Au zu nehmen. Bei einem Besuch entdeckte ihn Bürgermeisterin Veronika Laukart (CDU) und war begeistert. Denn der Graureiher ist das Wappentier von Au am Rhein.

So reifte bei Familie Bauer-Wörner die Überlegung, den Graureiher der Gemeinde zu übereignen. Bei einer Sitzung des Fördervereins sei dann die Idee entstanden, aus dem Graureiher das neue Maskottchen zu machen, ergänzt die Bürgermeisterin, die ebenfalls im Förderverein aktiv ist. Bei der Namensfindung wurde auch gleich die in diesen Zeiten wohl unvermeidliche Geschlechterdiskussion abgehakt: „Kilian ist ein alter Auer Name“, sagt Bettina Bauer-Wörner – „und damit war der Graureiher männlich“, ergänzt Winfried Westermann.

Kilian ist ein alter Auer Name. Bettina Bauer-Wörner

Förderverein „Auer Dorfleben“

Schnell reifte dann im Förderverein die Idee, Kilian weiter zu vermarkten – er soll die geplanten ortshistorischen Schautafeln zieren und am besten über einen QR-Code auch kindgerecht Heimatkunde vermitteln. Und weil man manchmal gar nicht in die Ferne schweifen muss, entwarf Bettina Bauer-Wörners Tochter Katrin Wörner, die als Mediengestalterin arbeitet, einen kindgerechten Kilian mit roten Auer Streffern an den Füßen. Ortstypischer geht nicht.

Winfried Westermann unternahm dann den Versuch, Kilian eine Stimme zu geben. Erste Aufnahmen spielte er seiner Nachbarin Silvia Dias vor. Die Profi-Sängerin fand das Projekt so toll, dass sie kurzerhand einstieg. „Ich habe schon mit 16 das Jingle zu ,Ollis wilde Welt’ im KiKa gesungen – solche Projekte für Kinder finde ich super“, sagt sie. Und so hat Kilian nun eine leicht nasale Frauenstimme – „gendergerecht“, befindet die Bürgermeisterin.

Mithilfe ihres Mannes Stefan Dias, Schlagzeuger, Songwriter und Producer, hat Silvia Dias mittlerweile schon eine weitere ortshistorische Folge zum Zollhaus besprochen – mit fröhlicher Hintergrundmusik, die die beiden kreiert haben. Lediglich das Schild sei noch nicht fertig, sagt Laukart. Weitere Tafeln und Kilian-Episoden sind in Vorbereitung.

Gearbeitet werde auch noch an einer Verknüpfung über den QR-Code auf die Homepage der Gemeinde, sagt Laukart. Dort können unter Freizeit und Kultur/Sehenswürdigkeiten/Kilian erklärt die bereits veröffentlichten Episoden angehört werden.

Au ist echt der Hit. Silvia Dias

Sängerin

Und um Kilian ganz groß rauszubringen, wurde die Idee geboren, ihn beim Kinderfest des Schul-Fördervereins zu präsentieren. „Da braucht es natürlich einen Song“, sagt die Profimusikerin – und den kreierte und produzierte das Ehepaar Dias innerhalb von drei Wochen. „Das hat sehr viel Spaß gemacht, für die Heimatgemeinde so etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Silvia Dias.

Und bringt es im Refrain des eingängigen Sommer-Gute-Laune-Songs zum Mitsingen auf den Punkt: „Au ist echt der Hit!“ Großen Wert legt sie darauf, dass echte Musiker das Lied eingespielt haben und Kinder mitsingen, „das ist nicht am Computer produziert, sondern authentisch“.

Noch viele Ideen für Maskottchen Kilian

Die Kinder hätten beim Kinderfest kurz vor den Sommerferien schnell den Zugang gefunden und seien begeistert gewesen, erzählen die, die dabei waren. „Jetzt haben wir auch eine Hymne“, freut sich die Rathauschefin. Und weitere Ideen schwirren schon durch den Raum: Ein Kilian-Kostüm soll her für die Fastnachtshochburg, entlang des Waldlehrpfads soll das neue Maskottchen ebenfalls per QR-Code die Bäume erklären.

Und am letzten Schultag wurden „Unser Kilian“-Lesezeichen an alle Schulkinder verteilt. „Und eigentlich bräuchte Au auch einen Fastnachtshit“, wirft Silvia Dias eine weitere Idee in den Raum.

„Die Kilian-Geschichte hat erst angefangen“, sind alle vier überzeugt. Die Kosten – es ist von „Freundschaftspreisen“ die Rede – haben teils die Gemeinde, teils der Förderverein „Auer Dorfleben“ übernommen.

Schließlich gehe es um die Vermarktung von Au am Rhein und die Förderung kultureller Belange, hält man das für sinnvoll ausgegebenes Geld. „Bald spricht im Zusammenhang mit Au keiner mehr von Schnaken“, ist indessen Winfried Westermann überzeugt.