„Layla“-Sänger Schürze macht Auer Narren mit einem Bekenntnis glücklich

Party zum Start in die fünfte Jahreszeit: Mehr als 700 Menschen feiern in Au am Rhein mit vier Mallorca-Sternchen.

Seit diesem Jahr liegt Au nun nicht mehr nur am Rhein, sondern auch am Ballermann: Bei der ersten „ACC-Malle Dings-da“-Party haben sich mehr als 700 Auer und Feierfreudige aus der Region in der Rheinauhalle mit vier Mallorca-Größen auf die fünfte Jahreszeit eingestimmt.

Dass Tradition und Trend sich keineswegs ausschließen müssen, bewies der ACC mit vier Profi-Stimmungsmachern aus der Schmiede des berühmten „Bierkönigs“ am Ballermann in Palma de Mallorca, die im 3.500-Seelen-Dorf zu Gast war.

Heimspiel für Killermichl aus Weingarten

Für den Killermichl war es ein Heimspiel. Er wohnt in Weingarten und startete seine Bühnenkarriere in Karlsruhe-Grötzingen. Als er um Mitternacht die Bühne enterte, kochte die Stimmung bereits. Zuvor waren schon zwei andere Größen angetreten. Mit professionellem Timing und Dramaturgie – den Superhit gab es jeweils zweimal – gaben sie den Takt vor und die Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter viele bunt verkleidet und in Gruppen, hielten mit.

Au am Rhein ist bereit, zu springen

Den Anfang machte der Mallorca-Youngster Julian Sommer, der nicht nur bei „Dicht im Flieger“, seinem bisher größten Hit, dicht am Publikum war. Immer an der Bühnenkante brachte er das Publikum schnell auf Kurs, ehe Schürze mit seinem Nummer-1-Hit „Layla“ übernahm. Der Text sei ihm morgens an der roten Ampel eingefallen. Sein Bauch, die Schürze eben, habe ihm seinen Künstlernamen eingebracht, erzählte er. „Seid ihr bereit zu springen?“ Waren die Auer, und zwar so, dass bald schon der Hallenboden bebte. Die Beats wurden schneller und härter. „Mehr Elektro als Schlager“, prognostiziert Schürze dem Ballermann-Sound.

„Ich bin ein Dorfmensch“, sagte er nach seinem Auftritt, da gingen die Leute noch mehr mit. 1:0 für 700 Auer gegen bis zu 2.500 bei Schürze im „Bierkönig“ auf dem Ballermann. Am Ende übernahm DJ Düse das Zepter, als Resident zehn Jahre lang ungekrönter DJ-König des „Bierkönigs“.

Doch ohne die eigenen ginge es trotzdem nicht. DJ Kevin aus den eignen Reihen hielt zwischen den Auftritten die Party am Laufen, Prinzenpaar Nico und Katja, 23 und 19 Jahre alte, verliehen wie üblich Orden und auch das Männerballett, mit dem vor 25 Jahren alles begann, wurde gefeiert.