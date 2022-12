Test der Mitfahrerbank in Au am Rhein: Ob da wirklich jemand anhält?

Das Thermometer zeigt 4,5 Grad Celsius Außentemperatur an. Den ganzen Morgen schon nieselt es leicht. An der Mitfahrerbank vor der Kirche in Au am Rhein reihen sich die Wassertropfen wie Perlen an einer Schnur. Hinsetzen mag man sich da eigentlich nicht.

Immerhin herrscht etwas Verkehr auf der Durchfahrtsstraße, die Richtung Neuburgweier führt. Dorthin soll es gehen, wenn man auf der Holzbank wartet. Ob da jemand anhält? Bürgermeisterin Veronika Laukart (CDU) und Redakteurin Anja Groß haben es getestet.

Es ist trüb und nasskalt an diesem Dezembervormittag. Ein Tag, an dem man eigentlich lieber daheim in der warmen Stube bleiben würde. „Ich hab’ da noch nie jemand sitzen sehen“, lässt Laukarts Sekretärin Sylvia Kassel große Skepsis erkennen, ob wir Erfolg haben werden. „Viel Glück – und wenn ihr aus Neuburgweier nicht zurückkommt, ruft an, dann hole ich euch“, ruft sie uns noch hinterher.

Laukart lacht, scheint aber selber nicht überzeugt, dass die im Juli an zentraler Stelle des Ortes bei Kirche, Bank und Rathaus installierte Mitfahrerbank regelmäßig genutzt wird. „Auch ich hab’ da noch nie jemand gesehen“, berichtet sie. Und es habe ihr auch noch nie jemand erzählt, dass er die Mitfahrerbank erfolgreich genutzt hätte.

Seit 15 Jahren keine Busverbindung zwischen den Ortschaften mehr

Dabei fand sie die Idee, die der örtliche Seniorenbeirat und Neuburgweiers Ortsvorsteher Gerhard Bauer nahezu zeitgleich hatten, durchaus charmant. Schließlich gibt es seit etwa 15 Jahren keine Busverbindung mehr zwischen den benachbarten Ortschaften.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr dorthin zu gelangen, bedeutet eine kleine Weltreise über Durmersheim beispielsweise.

Freundschaften und Familienbeziehungen enden aber nicht, weil kein Bus mehr fährt. Und so gibt es offenbar schon einige in beiden Orten, die eine wie auch immer geartete Verkehrsverbindung schmerzlich vermissen, weiß auch die Bürgermeisterin.

„Neuburgweier 3 km“ steht auf dem Verkehrsschild in der nächsten Kurve, das man von der Mitfahrerbank aus gerade so erkennen kann. Eigentlich keine unüberbrückbare Entfernung. Aber für alle, die nicht oder nicht mehr gut mobil sind, dann eben schon.

200 Euro Kosten für den Versuch

So war die Verwaltung durchaus aufgeschlossen, als die Anfrage aus Neuburgweier kam. Eine Bank war noch vorhanden, das Schild schnell hergestellt und mit einem Fundament befestigt. „Etwa 200 Euro“, das seien überschaubare Kosten für den Versuch, findet Laukart. Beworben wird das Thema vor allem vom Seniorenbeirat. Aber auch dessen Vorsitzender Konrad Roth kennt bisher niemanden, der das Angebot je genutzt hätte, wie er auf Anfrage dieser Redaktion berichtet.

Während die Bürgermeisterin über mögliche Gründe sinniert, fährt ein Auto nach dem anderen an uns vorbei. Manchmal winkt Laukart jemandem zu oder sagt: „Ah, der hätte uns jetzt mitnehmen können, der fährt nach Neuburgweier.“ Doch erst mal haben wir kein Glück.

Während die Kälte schon langsam in Finger und Füße kriecht, lässt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein älterer Herr das Autofenster runter und fragt, ob er uns mitnehmen soll. „Wir wollen aber nach Neuburgweier“, erklärt ihm Laukart. Das ältere Ehepaar hat offenbar mit uns Erbarmen und würde sogar wenden, um uns hinzufahren.

War das jetzt der Bürgermeisterinnenbonus? „Nein, ich kannte die Leute nicht“, beteuert Laukart. Währenddessen fahren weitere Autos vorbei. Wir ernten zwar teils neugierige Blicke, aber es hält niemand an. „Vielleicht müssten wir den Daumen raushalten, damit die merken, dass wir eine Mitfahrgelegenheit suchen“, meint Veronika Laukart und testet es. Tatsächlich stoppt ein weißer SUV. „Ich kann euch mitnehmen“, ruft der Fahrer uns zu.

Mitfahrerbänke Mobilität im Fokus: Sogenannte Mitfahrerbänke liegen offenbar im Trend. Viele Kommunen haben bereits eine aufgestellt oder denken darüber nach. Durch das Platznehmen auf dieser Bank signalisieren die Wartenden, dass sie auf eine spontane, kostenlose Mitfahrgelegenheit im Pkw zu einem bestimmten Ziel hoffen. In Gegenden mit längeren Taktzeiten im öffentlichen Personennahverkehr soll auf diese Weise die Mobilität von Menschen ohne Auto verbessert werden. Förderung: Auch im Zuge einer besseren Vernetzung von Ortsteilen untereinander und mit dem Hauptort wird darüber diskutiert. Weiter gelten sie als Beitrag zum Umweltschutz, da viele Fahrzeuge häufig mit nur einem Fahrer besetzt sind. Die Europäische Union fördert derartige Projekte im ländlichen Raum über ihr Maßnahmenprogramm Leader. BNN

„Das ist Gerhard Fritz vom Pfarrgemeinderat“, raunt Laukart mir zu. Aha, hält er, weil man sich kennt? „Nein, ich habe schon des Öfteren hier Leute mit nach Neuburgweier genommen“, erzählt er, „jüngere und ältere, alles dabei“.

Also wird die Mitfahrerbank offenbar doch genutzt. Entgegen den Bedenken von manchen, das könne auch gefährlich sein. „Ich glaube, im Ort kennt man sich, da hätte ich jetzt keine Sorge“, sagt die Bürgermeisterin, „in einer fremden Stadt würde ich das als Frau allein aber wohl nicht machen.“

Radfahrerin bietet Mitfahrgelegenheit an

Als Nächste kommt eine Radfahrerin vorbei. „Ich kann euch mitnehmen, eine vorne, eine hinten“, sagt sie und lacht, „das schaffe ich kräftemäßig gerade noch“.

Weitere Mitfahrgelegenheiten bekommen wir in der halbstündigen Testphase nicht. Dafür noch ein nettes Schwätzchen mit einer älteren Dame. Bevor wir ganz durchgefroren sind, endet unser Selbstversuch. Immerhin: Wir wären nach Neuburgweier gekommen und hätten gar nicht lang warten müssen.

Ob es auch retour geklappt hätte, bleibt offen. „In Neuburgweier ist die Mitfahrerbank nicht in der Ortsmitte“, spekuliert Konrad Roth, ob das ein Hemmnis sein könnte. Oder ob das Schild „Mitfahrerbank“ in Au am Rhein überlesen wird oder sich manche eben doch nicht trauen? Er will das demnächst selbst mal testen. Wenn es wärmer ist.