Musik als gemeinsame Sprache der Menschen: Unter diesem Motto gab es in Au am Rhein ein Benefizkonzert für die Ukraine. Das Ziel: Ein Zeichen gegen das Vergessen und für Integration, Mitgefühl und Herzlichkeit setzen.

Es war ein Zeichen gegen das Vergessen und für Mitgefühl sowie Herzlichkeit: In der St.-Andreas-Kirche in Au am Rhein fand ein Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine statt. Unter dem Motto „Musik, die gemeinsame Sprache der Menschheit“ veranstaltete der Verein „Deutsch-Ukrainische Freundschaft“ zusammen mit Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Au am Rhein das Konzert.

Dirigentin Sabrina Mahler, die selbst dem Hauptorchester des Musikvereins angehört, hat zusammen mit einer Vorsitzenden des im Juli 2022 gegründeten Vereins „Deutsch-Ukrainische Freundschaft“, der Ärztin Olena Grybun, das Konzert auf die Beine gestellt.

Die Ärztin stammt selbst aus der Ukraine und arbeitet mit anderen aus der Ukraine stammenden und in Deutschland praktizierenden Medizinern und Unterstützern ehrenamtlich als kleiner Verein.

Schon mehrere Spendenaktionen initiiert

Seit April 2022 wollen sie den Menschen in der Ukraine dringend notwendige Medikamente und medizinische Hilfe zur Verfügung stellen und haben dafür schon mehrere Spendenaktionen auf die Beine gestellt. Auf ihrer Website informiert der Verein auf Deutsch oder Ukrainisch über die Aktionen, mit dem Ziel, der humanitären Katastrophe in der Ukraine entgegenzuwirken.

Konkret werden Medikamente, Medizinprodukte, Kindernahrung und Hygieneartikel in Hilfstransporten in die betroffenen Gebiete in der Ukraine gebracht und medizinische Hilfe vor Ort oder in Deutschland geleistet.

Das Konzert in Au am Rhein sollte vor allem ein Zeichen gegen das Vergessen und für Integration, Mitgefühl und Herzlichkeit setzen. Zwischen den einzelnen Stücken lasen Sabrina Mahler auf Deutsch, und die in Durmersheim praktizierende Olena Grybun auf Ukrainisch einfühlsame Gedanken, Wünsche und Hoffnungen für den Abend zugunsten der Ukraine vor.

In diesen deutsch/ukrainischen Textbeiträgen wurde vor allem deutlich, dass man auf die ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aufmerksam machen, sie in „Momente der Geborgenheit und des Friedens“ hüllen wollte.

Das Ensemble aus 17 Musikerinnen und Musikern des Auer Musikvereins begann im November unter der Leitung von Sabrina Mahler mit den Proben für das Konzert. Mit einfühlsamer und berührender Musik setzte die Musikgruppe den einstündigen Konzertabend ganz in den Rahmen der Gemeinsamkeit und des Zusammenhalts mit der Ukraine. Eingerahmt vom Musikstück „Sound Of Silence“ wurde dem Publikum in der gut besuchten Kirche auf bewegende Art und Weise eine Gänsehaut beschert.

Den Verantwortlichen und Machern des Vereins „Deutsch-ukrainische Freundschaft“, ging es bei dem gelungenen Abend nicht vorsätzlich um die Spenden. Natürlich seien Spenden enorm wichtig für die Hilfstransporte, viel wesentlicher sei aber die Aufmerksamkeit auf den Krieg.

Gemeinsam wolle man auf „sein Herz hören“ und ein Zeichen für Zusammenhalt, Geborgenheit und Frieden in der Ukraine setzen.