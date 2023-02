Motorradfahrer erfasst Fußgänger in Au am Rhein

Bei einem Unfall in Au am Rhein haben sich drei Personen verletzt. Ein Motorradfahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dabei erfasste er zwei Personen.

Ein 32-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstag einen Unfall mit mehreren Fußgängern in Au am Rhein verursacht. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht und eine Person schwer, teilte die Polizei mit.

Gegen 16 Uhr liefen mehrere Personen auf der Waldstraße in Richtung Rosenstraße, teils auf dem Gehweg und teils auf der linken Fahrbahnhälfte. Der 32-jährige Mann, welcher zuvor offenbar Teil der Gruppe war, versuchte diese offenbar mit seinem Motorrad einzuholen. Dabei kam er ins Schleudern und kam zu Fall. Sein Motorrad erfasste bei dem Unfall einen 30-Jährigen und einen 35-Jährigen. Während die beiden jüngeren Männer sich leicht verletzten, musste der Mittdreißiger mit schwereren Verletzungen in eine Klinik.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.