Hopfenerntefest mit Schau-Brauen

Warum Au am Rhein zu einem Ort der Bierbrauer wird und was es dort mit dem Hopfenanbau auf sich hat

Bierbrauen als Hobby wird immer beliebter. In Au am Rhein beschäftigt sich gar ein Verein damit: „Brau am Rhein“. Der lädt am 29. September von 17 bis 23.30 Uhr wieder zum Hopfenerntefest mit Schau-Brauen und Bierprobe ins Foyer der Rheinauhalle ein.