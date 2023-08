Es muss ein ganz besonderes „stilles Örtchen“ sein, dass da am Dienstagnachmittag offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde. Anders wäre die Anwesenheit von Kommunalpolitikern, dem Oberbürgermeister und interessierten Bürgern nicht zu verstehen. Und tatsächlich: Die „Toilette für alle“, die sich gut ausgeschildert im Hatz-Areal befindet, ist eine von 92 Toiletten im Land, die speziell auf die Bedürfnisse von mehrfachbehinderten Menschen zugeschnitten ist.

Im näheren Umkreis gibt es solch eine „Toilette für alle“ in der Messe Karlsruhe, im Kurhaus in Bad Herrenalb und in der Innenstadt von Offenburg. Und jetzt also auch in Rastatt. Besonders ist diese Toilette deshalb, weil sie mehr Platz bietet als eine „normale“ Behindertentoilette. Sie ist ausgestattet mit einer höhenverstellbaren Liege für Erwachsene, auf der Windeln gewechselt werden können sowie mit einem Lifter.

„Toilette für alle“ enthält Lifter und Liege

Mit dessen Hilfe können Menschen aus ihrem Rollstuhl gehoben werden und auf die Liege oder die ebenfalls vorhandene Toilette gebracht werden. „Das ist für die Helfer körperlich sehr entlastend“, sagt Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg.

Und Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU), der sich freute, dass dieser Punkt aus der Agenda des Inklusionsbeirats noch vor dem Ende seiner Amtszeit abgehakt werden konnte, versuchte sich tatkräftig: Aus Stuttgart hatte Jutta Pagel-Steidl Patrick Thurn mitgebracht, der in einem E-Rollstuhl sitzt.

Das ist für die Helfer körperlich sehr entlastend. Jutta Pagel-Steidl

Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung

Sie demonstrierte, wie viel Platz benötigt wird, um einen mehrfach Behinderten aus seinem Rollstuhl zu heben und diesen mit dem Lifter an die gewünschte Position zu bringen. Gedacht ist diese besondere Form von Toilette für Menschen mit komplexen Behinderungen, mit Schädel-Hirn-Trauma, an Multipler Sklerose Erkrankte oder Querschnittsgelähmte und für schwer pflegebedürftige ältere und/oder demente Menschen.

„Diese Gruppen können jetzt auch in die Stadt kommen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, freute sich Margrit Wagner-Körber von der Servicestelle Inklusion. 90 Prozent der Kosten trägt das Land Baden-Württemberg, die „Toilette für alle“ ist direkt mit der Leitstelle verbunden, die Stadt ist für die Hygiene und Instandhaltung verantwortlich.